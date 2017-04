In mehreren hundert Städten weltweit demonstrieren Menschen für die Freiheit von Wissenschaft und Forschung.

Den Auftakt machten Städte in Ostasien. Inzwischen gab es unter anderem Aktionen in London und Washington. Dort findet die Hauptkundgebung statt. Auch in Deutschland gingen Tausende auf die Straße. So zogen die Teilnehmer des "Marschs für die Wissenschaft" in Berlin zum Brandenburger Tor. Insgesamt waren hierzulande Aktionen in etwa 20 Städten angekündigt; weltweit waren es mehr als 600.



Die Idee für die Aktion kommt von Wissenschaftlern aus den USA. Dort wächst seit dem Amtsantritt von Präsident Trump die Angst vor sogenannten alternativen Fakten. Ein Grund ist der Kurswechsel der US-Regierung beim Klimaschutz. Die Initiatoren protestieren aber auch gegen die zunehmende Einschränkung freier Forschungsarbeit, wie beispielsweise in der Türkei oder Ungarn.