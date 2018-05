69 Jahre Grundgesetz Politik braucht Auseinandersetzung

Am 23. Mai 1949, also auf den Tag genau vor 69 Jahren, trat das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. In welcher Verfassung ist unsere Verfassung? Ist das Grundgesetz noch zeitgemäß? Wie steht es um unsere Demokratie? Benötigen wir den politischen Streit, die inhaltliche Auseinandersetzung mehr denn je?

Diskussionsleitung: Birgit Wentzien, Chefredakteurin Deutschlandfunk