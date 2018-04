Außenminister Maas hat die deutsch-israelische Freundschaft mehr als 80 Jahre nach dem Holocaust als "wunderbares Geschenk" für alle Deutschen gewürdigt.

Auf einer Festveranstaltung anlässlich der Gründung Israels vor 70 Jahren sagte er, manchmal habe man auch den Eindruck, dass es ein unverdientes Geschenk sei. Er betonte, die Erinnerung an die Ermordung von sechs Millionen Juden durch die Nazis müsse wachgehalten werden. Es dürfe keinen Schlussstrich geben.



Mit Blick auf die jüngsten antisemitischen Vorfälle in Berlin erklärte der SPD-Politiker, dass Deutschland auch heute noch gegen jede Form von Antisemitismus klar Stellung beziehen müsse. "Solange jüdische Schulen und die Synagogen in Deutschland von der Polizei geschützt werden müssen, solange junge Männer auf offener Straße verprügelt werden, nur weil sie eine Kippa tragen, und solange Preise für judenfeindliche Provokationen verliehen werden, ist das beschämend."



An der Festveranstaltung in Berlin nahmen auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der israelische Botschafter Jeremy Issacharoff teil. Zuvor hatte sich bereits Bundeskanzerlin Merkel zu Wort gemeldet. In einem Grußwort für die Zeitung "Jüdische Allgemeine" sicherte sie Israel einen entschlossenen Kampf gegen den Judenhass zu. Die Bundesregierung wende sich gegen Antisemitismus in all seinen Erscheinungsformen, schrieb Merkel in einem Grußwort für die Zeitung "Jüdische Allgemeine". Die Sicherheit des Staates Israel bleibe Teil der Staatsraison Deutschlands.

