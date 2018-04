Bundeskanzlerin Merkel hat Israel zum 70. Jahrestag seiner Gründung einen entschlossenen Kampf gegen den Judenhass zugesagt.

Die Bundesregierung wende sich gegen Antisemitismus in all seinen Erscheinungsformen, schrieb Merkel in einem Grußwort für die Zeitung "Jüdische Allgemeine". Die Sicherheit des Staates Israel bleibe Teil der Staatsraison Deutschlands.



In Israel wurden die Feiern zum Jahrestag der Staatsgründung mit Militärmanövern fortgesetzt. Zum Auftakt einer landesweiten Flugschau überflogen Kampfjets und Hubschrauber den Amtssitz von Präsident Rivlin in Jerusalem. Im Tagesverlauf sind weitere Überflüge über rund 100 Städte und Gemeinden geplant. Vor der Küste hält die Marine eine Parade ihrer Flotte ab.



Der Staat Israel wurde am 14. Mai 1948 mit dem Verlesen der Unabhängigkeitserklärung durch David Ben Gurion gegründet.

