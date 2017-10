Nach der Notlandung eines Airbus-Passagierflugzeugs hat die US-Luftfahrtbehörde FAA eine Überprüfung zahlreicher weiterer Maschinen angeordnet.

Betroffen sind alle Flugzeuge vom Typ A380 mit einem bestimmten Triebwerks-Bauteil. Es ist in rund 60 Prozent der A380-Maschinen eingebaut, unter anderem bei den Fluggesellschaften Emirates, Etihad und Qatar Airways. Die Betreiber müssen die Triebwerke laut Anweisung der FAA innerhalb der kommenden acht Wochen inspizieren und gegebenenfalls eine Lüfternabe austauschen lassen. Ende September hatte sich bei einem A380 der Air France in elf Kilometern Höhe das vordere Teil eines Triebwerks gelöst. Die Piloten mussten auf einem Militärflugplatz in Neufundland notlanden.