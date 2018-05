NRW-Ministerpräsident Laschet wird aus der eigenen Partei heraus für seine Teilnahme an der Eröffnung einer DITIB-Moschee in Aachen harsch kritisiert.

Damit habe Laschet ausgerechnet eine türkisch-islamische Gemeinde hofiert, die als verlängerter Arm Erdogans gelte, schreibt der CDU-Bundestagsabgeordnete de Vries in einem Beitrag für die Zeitung "Die Welt". Der Innen- und Religionsexperte der Unionsfraktion führte aus, Laschet habe offenbar in einem "Liebesüberschwang" alle kritischen Aspekte übersehen. Mit seiner Geste gegenüber der DITIB habe er die "mutigen Vertreter, die für einen aufgeklärten, liberalen Islam stehen und dafür regelmäßig angefeindet werden", vor den Kopf gestoßen. - Der nordrhein-westfälische Regierungschef war am Wochenende bei der feierlichen Einweihung der Yunus-Emre-Moschee in Aachen dabei gewesen. Er sagte, der Islam gehöre zu Nordrhein-Westfalen und die 1,5 Millionen Muslime in dem Bundesland seien selbstverständlich Teil der Gesellschaft.



De Vries kritisierte auch Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp, der ebenfalls Mitglied der CDU ist. Philipp habe die Moschee als Symbol für das tolerante und friedliche Miteinander in der multikulturellen Stadt Aachen verstanden wissen wollen, so de Vries. Dabei sei offenbar vergessen worden, dass die DITIB als Islamverband eben nicht für Miteinander und Toleranz stehe, sondern für Nationalismus, Kriegsverherrlichung, Hetze gegen Christen und Juden und das Ausspionieren der eigenen Glaubensbrüder.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.