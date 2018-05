Mit einer Messe im Aachener Dom haben die Feierlichkeiten zur Verleihung des Internationalen Karlspreises an den französischen Präsidenten Macron begonnen.

Bischof Dieser sagte in seiner Predigt, es genüge längst nicht mehr, die Geschichte des Erfolgs der europäischen Idee zu erzählen. Die Politik brauche heute vielmehr in allen EU-Mitgliedsländern neue Antworten auf die Sinnfrage.



Macron erhält die Auszeichnung für seine Verdienste um die europäische Verständigung. Das Karlspreis-Direktorium würdigte Macrons "kraftvolle Vision von einem neuen Europa" sowie seinen Kampf gegen Nationalismus und Isolationismus. Die Laudatio im Krönungssaal des Aachener Rathauses hält Bundeskanzlerin Merkel.



Am Rande der Preisverleihung wollen Merkel und Macron nach Angaben des Elysée-Palasts auch über die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten sprechen. Ferner ist ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko geplant.

