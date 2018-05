Frankreichs Präsident Macron wird heute für seine Verdienste um die europäische Verständigung mit dem internationalen Karlspreis ausgezeichnet.

Die Laudatio im Krönungssaal des Aachener Rathauses hält Bundeskanzlerin Merkel. Das Karlspreis-Direktorium würdigte Macrons kraftvolle Vision von einem neuen Europa sowie seinen Kampf gegen Nationalismus und Isolationismus.



Die Feierlichkeiten beginnen am Vormittag mit einem Pontifikalamt im Aachener Dom. - Am Rande der Preisverleihung wollen Merkel und Macron mit dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko über die Lage in der Ost-Ukraine sprechen.

