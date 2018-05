Der Aachener Friedenspreis geht in diesem Jahr an das Berliner Künstlerkollektiv "Peng!" und das Sozial- und Friedensprojekt "Concern Universal" in Kolumbien.

Nach Angaben der Preisverleiher wird "Peng!" für seine mutigen, kreativen und humorvollen Aktionen im Internet und anderen Medien ausgezeichnet. Unter anderem hat die Gruppe eine Entschuldigung für die Hartz-Vier-Gesetze verbreitet, die angeblich aus dem Bundesarbeitsministerium stammte.



Das Projekt "Concern Universal Colombia" erhält den Preis demnach für seine Bemühungen zur Förderung des friedlichen Zusammenlebens. - Der mit jeweils 2.000 Euro dotierte Aachener Friedenspreis wird am Antikriegstag am 1. September verliehen.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.