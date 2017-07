Selbst für industrielle Anlagen stellen sie eine Herausforderung dar, da sie viel zu langsam zerfallen. Aber auch im Gelben Sack ist das Bioplastik fehl am Platz: Das Recycling wäre viel zu aufwendig. Und so landet das biologisch abbaubare Material üblicherweise – in der Müllverbrennungsanlage. Sind die Biokunststoffe also nicht viel mehr als ein ökologisches Feigenblatt für vermeintlich umweltbewusste Verbraucher?