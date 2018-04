Der mutmaßliche Attentäter von Paris ist von einem belgischen Gericht verurteilt worden. Die Brüsseler Richter sprachen Salah Abdeslam wegen versuchten Mordes an Polizisten im März 2016 für schuldig, wie die Nachrichtenagentur Belga meldet. Das Gericht folgte der Empfehlung der Staatsanwaltschaft und verurteilte Abdeslam zu 20 Jahren Haft.

Zugleich machte das Gericht deutlich, dass der 28-Jährige Abdeslam weiter eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstelle. Auch sein mitangeklagter Komplize Ayari erhielt 20 Jahre Haft. Abdeslam sitzt in Frankreich in Untersuchungshaft und war bei der Urteilsverkündung in Brüssel nicht anwesend.



Der Franzose mit marokkanischen Wurzeln soll zu einer IS-Terrorzelle gehören, die die Anschläge in Paris im November 2015 verübte. Für seine Beteiligung an den Anschlägen mit 130 Todesopfern wird er sich zu einem späteren Zeitpunkt in Frankreich verantworten müssen.



In dem Prozess ging es allerdins nicht direkt um die Anschläge, sondern um eine Schießerei mit der Polizei in Brüssel. Vor gut zwei Jahren hatten Polizisten im Zuge der Ermittlungen zu den Terroranschlägen in Paris und Brüssel in einem Vorort der belgischen Hauptstadt ein Versteck der möglichen Täter ausmachen können. Als sie die Tür aufbrechen wollten, wurde von innen auf sie geschossen. Dabei wurden drei Polizisten verletzt. Ein mutmaßlicher Attentäter wurde getötet, zwei weitere Verdächtige konnten fliehen, einer von ihnen war Abdeslam.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.