Vertrauliche Unterlagen aus amerikanischen Ermittlungsakten belasten nach Presseinformationen den Autohersteller Daimler. Es habe gleich mehrere Versionen von Schummel-Software zum Bestehen strenger US-Abgastests gegeben.

Die "Bild am Sonntag" schreibt, eine Funktion etwa sei so programmiert worden, dass die Abgas-Nachbehandlung nach 26 Kilometern den sauberen Modus verlassen habe. Eine weitere habe anhand von Geschwindigkeit oder Beschleunigungswerten erkannt, ob das Fahrzeug auf einem Prüfstand stehe. Daimler-Ingenieure hätten zudem in Mails Zweifel an der Legalität solcher Funktionen geäußert.



Des Weiteren heißt es, interne Messungen hätten ergeben, dass Mercedes-Modelle die Stickoxid-Grenzwerte im Straßenbetrieb um teilweise mehr als das Zehnfache überschritten hätten.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.