Der Autohersteller Daimler wird nach Presseinformationen durch vertrauliche Unterlagen aus amerikanischen Ermittlungsakten belastet.

Laut "Bild am Sonntag" sollen Ingenieure des Konzerns schon vor der VW-Dieselaffäre daran gezweifelt haben, bei Straßentests in den USA die Gesetze einhalten zu können. Interne Messungen ergaben später Stickoxid-Emissionen, die die zulässigen Grenzwerte teils um das Zehnfache überstiegen. Dem Bericht zufolge ist in den US-Akten von mehreren Software-Funktionen die Rede, die vermutlich nur entwickelt worden seien, um die US-Abgastests auf dem Prüfstand zu bestehen.



Ein Sprecher des Stuttgarter Autobauers wollte sich auf Nachfrage der Zeitung nicht dazu äußern. Er verwies aber darauf, dass es wegen der internen Stickoxid-Messungen nicht zu einer Anklage gekommen sei.

