Menschen und Affen atmen in geschlossenen Räumen über Stunden ein Reizgas ein: Die Medienberichte über Stickoxid-Studien im Auftrag der Autoindustrie rufen haarsträubende Bilder hervor.

Selbst im Namen der Wissenschaft würden solche Versuchsaufbauten Zweifel am historischen Feingefühl aller Beteiligten aufwerfen. Insofern tut sich die Uniklinik Aachen keinen Gefallen, wenn sie darauf verweist: Hier ging es nur um die Belastung von Atemluft am Arbeitsplatz. Dass Geld dafür von einem Verein geflossen ist, den drei große Autokonzerne finanzieren, hätte zudem Fragen aufwerfen müssen. In etwa, für welche schrägen Argumentationslinien sich die Studienergebnisse instrumentalisieren lassen.

Um nachzuweisen, dass neue Dieselautos weniger Schadstoffe ausstoßen als ältere, muss man ihre Abgase oder deren Bestandteile weder an Menschen noch Tieren testen. Dazu reichen simplere Messmethoden. Ziel der Studien kann also nur gewesen sein, den Beweis anzutreten, dass Stickoxide nicht gefährlich sind.

Fragwürdige Vertretung eigener Interessen

Die Grenzwerte dafür werden aber richtigerweise politisch festgelegt. Schon seit Ausbrechen des Abgasskandals versucht die Autolobby, dieses Verfahren in den Schmutz zu ziehen. Branchenvertreter lassen keine Gelegenheit aus, die geltenden Grenzwerte anzuzweifeln. Mit sehr viel gutem Willen kann das unter "öffentliche Vertretung eigener Interessen" verbucht werden. Nicht schön, aber lachhaft offensichtlich. Unseriöse Forschung in Auftrag zu geben, die zum Ergebnis hat, dass Schadstoffe gar nicht so schädlich sind – das ist aber eine Methode aus der untersten Schublade der Trickkiste. Es ist der dreiste Versuch, gesellschaftliche Verantwortung von sich zu weisen und daraus maximalen wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen. Es ist schlicht moralisch verkommen.

Zwar entschuldigen sich die Konzerne, die Verantwortung suchen sie aber – mal wieder – bei Einzelnen. Was sie erneut nicht fragen, ist: Was haben wir eigentlich als Unternehmen damit zu tun? Wie befördert Konzernkultur ethisch inakzeptable Vorgänge? Wann müssen Unternehmen ihre Interessen unterordnen? Und wieso gibt es ganz offensichtlich keine Kontrollmechanismen, die solche Auswüchse frühzeitig stoppen?

Totalschaden am eigenen Image selbst verschuldet

Über alle berechtigte Entrüstung hinaus muss auch das politische Berlin diese Fragen stellen. Die Koalitionsgespräche bieten den Rahmen dafür. Die GroKo-Unterhändler müssen einerseits Lobbyismus im Allgemeinen in die Schranken weisen. Sich nicht nur in Worten von der Wirtschaft abgrenzen, sondern deren Einfluss auf Politik so stark beschneiden wie irgend möglich.

Sie müssen aber auch die Autoindustrie im Speziellen auf Abstand halten: Die Diskussion um Luft in den Städten darf sich nicht länger darum drehen, Fahrverbote zu vermeiden. Sollten diese notwendig werden, brauchen wir im Gegenteil die bundespolitische Voraussetzung – eine blaue Plakette. Die Autoindustrie hat den Totalschaden am eigenen Image selbst verschuldet. Die möglichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen sollte sie von nun an alleine tragen.

Silke Hahne (Deutschlandradio / Jessica Sturmberg)Silke Hahne, Jahrgang 1987, hat in Münster und Leipzig Kommunikationswissenschaft und Hörfunkjournalismus studiert, jeweils mit dem Schwerpunkt Wirtschaft/Finanzen. Sie war Freie Mitarbeiterin bei mehreren MDR-Hörfunkwellen, anschließend Volontariat beim Deutschlandradio. Sie arbeitet in der Deutschlandfunk-Redaktion "Wirtschaft und Gesellschaft".