Abgas-Manipulationen Dobrindt verlangt Rückruf von Fahrzeugen

Die Logos von Fiat und Chrysler vor dem Fiat-Firmensitz in Turin. (AFP / Marco Bertorello)

Bundesverkehrsminister Dobrindt hat im Abgas-Skandal bei Fiat Chysler einen Rückruf betroffener Fahrzeuge gefordert.

Die italienischen Behörden wüssten seit mehreren Monaten, dass Fiat illegale Abschalteinrichtungen verwende, sagte der CSU-Politiker der "Bild am Sonntag". Der Konzern habe sich bisher aber geweigert, an der Aufklärung mitzuwirken. Daher habe er die EU-Kommission eingeschaltet. Diese müsse dafür sorgen, dass ein Rückruf organisiert werde. Die EU-Kommission hatte am Freitag eine schnelle Aufklärung angemahnt.



Die US-Umweltbehörde beschuldigt Fiat Chrysler, in rund 100.000 Diesel-Fahrzeugen mit einer illegalen Software die Emissionswerte von Stickoxiden gefälscht zu haben. Der Konzern weist die Vorwürfe zurück.