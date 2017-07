Im Zusammenhang mit den Abgas-Manipulationsvorwürfen gegen Daimler hat die EU-Kommission erneut das Verhalten der deutschen Behörden kritisiert.

Die Kommission sei darauf angewiesen, dass die Mitgliedsstaaten die Einhaltung der EU-Abgasgesetzgebung überwachten, sagte die EU-Industriekommissarin Bienkowska der Zeitung "Die Welt". Dieses System habe in Deutschland offensichtlich versagt. Bienkowska betonte, dass Abschalteinrichtungen verboten seien. Daimler hatte den Vorwurf zurückgewiesen, illegale Abschalteinrichtungen in seinen Dieselautos einzusetzen.



Bei dem Streit geht es um ein sogenanntes Thermofenster. Dieses regelt die Abgasnachbereitung in bestimmten Temperaturbereichen zum Schutz bestimmter Bauteile im Motor herunter. Der Verkehrsberater der Umweltorganisation ICCT, Friedrich, sagte im Deutschlandfunk, die Abschaltung sei nur in Extremfällen erlaubt, etwa bei minus 40 Grad oder wenn der Luftfilter verstopft sei. Bei normaler Verwendung müsse das System im Einsatz bleiben.