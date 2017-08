EU-Kommissionspräsident Juncker hat Deutschland wegen des Diesel-Abgasskandals vor einem Imageschaden gewarnt. Durch das Fehlverhalten weniger habe das Land bereits einen Ansehensverlust erlitten, sagte er dem ARD-Europastudio Brüssel.

Die Bundesregierung müsse das Thema jetzt offensiv angehen, fügte Juncker mit Blick auf den für morgen geplanten Diesel-Gipfel in Berlin hinzu. Der Skandal um manipulierte Abgaswerte sei aber nicht nur ein deutsches Problem, sondern ein europäisches.



In Berlin kommen Vertreter von Bund, Ländern, Autoindustrie und Gewerkschaften zusammen. Wie mehrere Nachrichtenagenturen unter Verweis auf den Entwurf der Abschlusserklärung melden, sollen die Autohersteller bei dem Treffen lediglich zu Software-Änderungen an den betroffenen Fahrzeugen verpflichtet werden.