Abgas-Skandal Krischer (Grüne) verlangt Konsequenzen

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Sprecher für Energieeffizienz der Grünen-Bundestagsfraktion, Oliver Krischer. (Wolf von Dewitz/picture alliance/dpa)

Der Grünen-Vertreter im Abgas-Untersuchungsausschuss, Krischer, verlangt angesichts der Täuschungsvorwürfen gegen mehrere Autohersteller Konsequenzen.

Ein Problem sei, dass VW nie einen Schnitt gemacht habe, sagte Krischer im Deutschlandfunk. Zudem vermisse er bei Verkehrsminister Dobrindt die Bereitschaft, für bessere Kontrollen der Konzerne zu sorgen. Dafür brauche es eine unabhängige Behörde. Krischer bedauerte zugleich, dass der frühere VW-Aufsichtsratschef Piëch nicht vor dem Untersuchungsausschuss aussagen will. Piëch sei einer der wenigen Verantwortlichen, der zugegeben habe, schon vor August 2015 von den Manipulationen gewusst zu haben. Kritik an Piëch kam von der Linkspartei. Der Boss der Bosse kneife vor dem deutschen Parlament, sagte der Linken-Abgeordnete Behrens den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Niedersachsens Ministerpräsident Weil sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es werde immer klarer, dass an den Aussagen Piëchs nichts dran sei. Der SPD-Politiker soll in der kommenden Woche vor dem Untersuchungsausschuss erscheinen.