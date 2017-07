Wegen des Abgas-Skandals fordert Porsche-Betriebsratschef Hück, den Vorstand des Autobauers Audi zu entlassen.

Er sagte der "Bild am Sonntag", Audi habe Porsche, Zitat, "kranke" Dieselmotoren mit sogenannten Defeat Services geliefert. Dabei handelt es sich um eine Software, die nur bei Tests die volle Abgasreinigung aktiviert. Hück betonte, man fühle sich von Audi betrogen. Nach Bekanntwerden des VW-Diesel-Skandals im Jahr 2015 habe man immer wieder bei Audi nachgefragt, ob auch Porsche-Motoren betroffen seien. Der Vorstand habe immer wieder versichert, dass die Motoren in Ordnung seien. Eigentlich müsse der Audi-Aufsichtsrat die Vorstände freistellen, betonte Hück.



Diese Woche hatte der "Spiegel" berichtet, VW, Audi, Porsche, Daimler und BMW hätten sich seit den 90er Jahren in geheimen Arbeitskreisen über die Diesel-Abgasreinigung und andere Technik-Standards abgesprochen.