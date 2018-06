In der Affäre um manipulierte Abgaswerte bei Diesel-Fahrzeugen ist der Audi-Vorstandsvorsitzende Stadler in Untersuchungshaft genommen worden.

Eine Ermittlungsrichterin habe den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet, teilte die Staatsanwaltschaft München mit. Als Grund nannte die Behörde Verdunklungsgefahr.



Der Mutterkonzern VW erklärte, für Stadler gelte die Unschuldsvermutung. In der vergangenen Woche hatte die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen den Manager sowie ein weiteres Mitglied des Audi-Vorstands eingeleitet. Sie werden des Betrugs und der Falschaussage verdächtigt.



Insgesamt werden in der Affäre 20 Personen beschuldigt. Audi soll in den USA und Europa von 2009 an rund 220.000 Diesel-Autos mit manipulierter Software verkauft haben.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.