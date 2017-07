Nach Daimler will auch Audi mit einer großen Rückrufaktion Fahrverboten für Dieselautos zuvorkommen.

Das VW-Tochterunternehmen kündigte an, bis zu 850.000 Dieselfahrzeuge mit den Abgasnormen Euro 5 und 6 mit neuer Software auszustatten. Dabei gehe es um Fahrzeuge in Europa und weiteren Märkten außerhalb Nordamerikas. Die Aktion findet den Angaben zufolge in enger Abstimmung mit dem Kraftfahrtbundesamt statt und gilt auch für Modelle der Marken Porsche und Volkswagen mit baugleichen Motoren. Für die Kunden sei der Service kostenfrei.



Daimler hatte Anfang der Woche den Rückruf von insgesamt drei Millionen Fahrzeugen angekündigt.