Abgasaffäre Betroffene Autos dürften laut Gutachten nie mehr fahren

Ein Auspuff eines Volkswagen vor dem VW Werk in Wolfsburg. (dpa)

In der Dieselabgasaffäre wächst der Druck auf Volkswagen.

Nach einem dem Deutschlandfunk vorliegenden Gutachten des Rechtsprofessors aKlinger sind die Typengenehmigungen für die von den Manipulationen betroffenen Fahrzeugen unwiderruflich erloschen. Dies könne auch durch Rückruf und Reparatur nicht wieder hergestellt werden. Im Ergebnis bedeute dies, dass die Fahrzeuge gar nicht mehr fahren dürften. Das Gutachten war von der US-amerikanischen Anwaltskanzlei Hausfeld in Auftrag gegeben worden. Nach eigenen Angaben vertritt sie in Deutschland rund 100.000 VW-Kunden und strebt nun Musterklagen gegen VW an. Ziel seien Schadensersatzforderungen im zweistelligen Milliardenbereich.