Abgasaffäre Erster deutscher Großkunde verklagt VW

Das Volkswagen-Logo im VW-Hauptsitz in Wolfsburg. (AFP / RONNY HARTMANN)

Die Fischmanufaktur Deutsche See verklagt einem Medienbericht zufolge den Volkswagen-Konzern.

Die "Bild am Sonntag" meldet, der Fischhändler habe am Freitag beim Landgericht Braunschweig als erster deutscher Großkunde Klage wegen der Abgasmanipulationen bei Dieselautos eingereicht. Das Unternehmen liefere seine Ware mit VW-Leasingfahrzeugen aus und fordere deshalb Schadenersatz in Höhe von 11,9 Millionen Euro.



SPD-Generalsekretärin Barley sagte dem Blatt mit Blick auf VW, ihre Partei wolle gesetzlich gegen hohe Managergehälter vorgehen. Sie bezog sich konkret auf die zwölf Millionen Euro, die das ehemalige VW-Vorstandsmitglied Hohmann-Dennhardt als Abfindung erhält. Wenn die Konzerne nicht im Eigeninteresse oder aus gesundem Menschenverstand diese Millionensummen als Boni oder Abfindungen begrenzten, müsse es der Gesetzgeber tun, betonte Barley.