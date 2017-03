Im Zusammenhang mit dem Diesel-Abgas-Skandal haben Ermittler jetzt auch die Audi-Zentrale in Ingolstadt durchsucht.

Razzien gab es auch in einem Werk in Neckarsulm, in Privatwohnungen sowie im VW-Konzernsitz in Wolfsburg. Die Staatsanwaltschaft München leitete ein förmliches Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf Betrug und strafbare Werbung ein. Wie ein Sprecher der Anklagebehörde mitteilte, geht es dabei um 80.000 Dieselfahrzeuge, die in den USA verkauft wurden. Audi hatte im November 2015 eingeräumt, ebenso wie VW die Schadstoffmessung bei Dieselmotoren manipuliert zu haben.