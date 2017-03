Die Affäre um gefälschte Abgaswerte hat nun auch den Autohersteller Audi erreicht.

Die Staatsanwaltschaft durchsuchte heute früh Büros der Konzernzentrale in Ingolstadt sowie in Neckarsulm, wie ein Unternehmenssprecher bestätigte. Man kooperiere vollumfänglich. Die Staatsanwaltschaft München teilte mit, es sei

ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Betruges und der strafbaren Werbung eingeleitet worden.



Medienberichten zufolge stehen die Durchsuchungen im Zusammenhang mit dem VW-Abgasskandal. Nach Informationen von ARD und "Süddeutscher Zeitung" wurden auch Standorte in Niedersachsen und Privatwohnungen durchsucht.



Audi hatte im November 2015 den Einsatz von Schummel-Software in großen Dieselmotoren eingeräumt. Der Konzern hatte in den USA Diesel-Autos mit illegaler Software verkauft, die niedrigere Abgaswerte angibt.