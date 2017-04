Radler mit Atemmasken – allein der Gedanke daran ist ein Schreckens-Szenario. Und doch fühlt sich diese Vorstellung gar nicht so abwegig an, für all jene, die täglich in Berlin, Hamburg oder Köln auf dem Fahrrad unterwegs sind. Erst heute Morgen wieder stand auf der Fahrradspur vor der Ampel ein Auto und versperrte den Weg. Drinnen im Wagen sitzt – gemütlich auf Grün wartend – der Fahrer, draußen hinterm Auspuff stehen Radler und müssen diese Abgase einatmen. Allein davon kann einem übel werden, noch schlechter fühlt sich allerdings, wer die neuen Zahlen liest, die das Umweltbundesamt heute veröffentlicht hat. Anderthalb Jahre nach Bekanntwerden des VW-Abgas-Betrugs hat die Behörde bei Abgas-Prüfungen erstmals auch die Draußen-Temperaturen mit berücksichtigt. Die Ergebnisse des Umweltbundesamtes sind alarmierend: Demnach stoßen Diesel-Autos in Deutschland gut ein Drittel mehr Stickoxide aus als bisher bekannt. Selbst bei jenen Wagen mit der modernen Euro-6-Norm ist die Menge an rausgeblasenen Schadstoffen sechs Mal so hoch, wie der Grenzwert, der bei einem Test im Labor erlaubt ist. Da kann man schon mal in die Luft gehen.

Bundesverkehrsminister und - ministerium schweigen

Nicht so Alexander Dobrindt. Der Bundesverkehrsminister, der seit Amtsantritt gerne im Sinne der Autofahrer und Spediteure handelt, aber selten im Interesse der Gesundheit aller Deutschen, schweigt. Auch ein Bericht von den Kollegen der Süddeutschen Zeitung, demzufolge die Bundesregierung schärfere Abgas-Kontrollen auf EU-Ebene blockiert, lässt das Ministerium auf Nachfrage unkommentiert. Es reagierte heute lediglich mit ein paar längst bekannten Zahlen. Man habe Kontrollverfahren deutlich verschärft, weitreichende Konsequenzen gezogen, und so weiter und so fort.

Sehr viel offensiver geht Umweltministerin Barbara Hendricks mit dem Thema um: Sie fordert, die Auto-Industrie stärker in die Pflicht zu nehmen, und die Ministerin will die Hersteller für die Nachrüstung bestehender Diesel zahlen lassen. Die Genossin aus dem Umweltressort treibt damit im aufziehenden Bundestagswahlkampf ihren Kabinettskollegen Dobrindt von der CSU vor sich her – man hätte sich gewünscht, dass Hendricks schon zu Beginn ihrer Amtszeit ähnlich engagiert für ihre Sache gekämpft hätte. Zumal es nicht nur bei den Herstellern, sondern auch für den Gesetzgeber dringenden Handlungsbedarf gibt: Denn trotz Abgaswerten, die Gesundheit und Umwelt massiv schädigen, verstößt die Autoindustrie nicht gegen geltendes Recht. Der Grund ist simpel: Bisher müssen die Hersteller nur im Labor die Grenzwerte einhalten, nicht auf offener Straße unter realen Bedingungen.

Das zu ändern, wäre schon lange Aufgabe der Großen Koalition gewesen, ebenso wie eine stärkere Förderung des Rad- und des öffentlichen Nahverkehrs. Denn Stickoxide sind kein Kinkerlitzchen: Sie können Schleimhäute angreifen, ebenso das Herz und den Kreislauf. Vielleicht – auch wenn es kaum jemanden gefällt – muss doch erst eine Blaue Plakette, und damit ein Fahrverbot her, damit die Autoindustrie und die CSU begreifen, was auf dem Spiel steht. Radfahrer hätten damit kein Problem.

Barbara Schmidt-Mattern (Deutschlandradio / Bettina Straub)Barbara Schmidt-Mattern, geboren in Kiel, studierte Anglistik, Theater- und Literaturwissenschaft in Erlangen, Dublin und Köln. Im Anschluss beendete sie 2002 ihre Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München und schrieb zunächst u. a. für die "Süddeutsche Zeitung". 2003-2010 war Schmidt-Mattern als Redakteurin im Kölner Funkhaus des Deutschlandfunk für die Europa- und Außenpolitik zuständig. Danach folgten fünf Jahre als Landeskorrespondentin in Nordrhein-Westfalen. Seit 2015 berichtet sie aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandradio, mit den Schwerpunkten Umwelt, Klima und Grüne.