Die Bundesregierung will offenbar in Kürze die Rechtsgrundlage für streckenbezogene Fahrverbote bei einer zu hohen Abgasbelastung schaffen.

Das berichtet die "Rheinische Post", die aus einem Schreiben von Verkehrs-Staatssekretär Barthle an den Grünen-Abgeordneten Gastel zitiert. Darin heißt es, die Regelungen könnten schon in der nächsten Novelle der Straßenverkehrsordnung enthalten sein, die in diesem Jahr abgeschlossen werden solle. Fahrverbote könnten die Städte dann auch unabhängig vom Vorliegen eines Luftreinhalteplans anordnen.



Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheidet am Dienstag darüber, ob Fahrverbote für Dieselfahrer ein rechtmäßiges Instrument zur Luftreinhaltung in Städten sein können.

