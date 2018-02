Die Bundesregierung will in Kürze eine Rechtsgrundlage dafür schaffen, dass bei zu hoher Abgasbelastung Fahrverbote auf bestimmten Strecken verhängt werden können.

In einer Stellungnahme des Verkehrsministeriums heißt es, dass solche Regelungen schon in der nächsten Novelle der Straßenverkehrsordnung enthalten sein könnten, die noch dieses Jahr abgeschlossen werden soll.



Der Grünen-Politiker Gastel sagte, die Bundesregierung scheine Fahrverbote inzwischen für unvermeidlich zu halten und gestehe damit ihr eigenes Versagen ein. Es drohe ein Flickenteppich unterschiedlichster Regelungen, weil die Verantwortung auf Städte und Kommunen abgewälzt werde.



Der FDP-Politiker Luksic sprach von einer kalten Enteignung von Millionen Autofahrern.



Eine Sprecherin des Ministeriums betonte, Ziel sei weiterhin, Fahrverbote zu vermeiden.



Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheidet am Dienstag darüber, ob Fahrverbote für Dieselfahrer ohne bundeseinheitliche Regelung generell zulässig sind.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.