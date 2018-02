Der Deutsche Städtetag kritisiert die Pläne der Bundesregierung, Fahrverbote für Dieselfahrzeuge auf einzelnen Straßen zu ermöglichen.

Hauptgeschäftsführer Dedy sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Bundesregierung wolle offenbar den Städten die Entscheidung über Fahrverbote zuschieben. Die vorgeschlagene Regelung werfe zudem mehr Fragen auf als sie löse. Wenn man einzelne Straßen für ältere Diesel sperre, weiche der Verkehr lediglich aus, und es gebe an anderen Orten der Stadt Schadstoffe. Zudem könne man solche Sperrungen kaum kontrollieren. Erforderlich sei eine bundesweite Regelung mit Hilfe einer blauen Plakette für Diesel-Autos, die die Grenzwerte einhalten, betonte Dedy. Eine solche Plakette fordern auch die Grünen.



Das Bundesverkehrsministerium teilte mit, neue Regelungen könnten schon in der nächsten Novelle der Straßenverkehrsordnung enthalten sein, die noch dieses Jahr abgeschlossen werden soll. Die Städte könnten dann jeweils über streckenbezogene Verkehrsverbote entscheiden. Eine Sprecherin des Ministeriums betonte, Ziel sei es weiterhin, Fahrverbote zu vermeiden.



Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheidet am Dienstag darüber, ob Fahrverbote für Dieselfahrer ohne bundeseinheitliche Regelung generell zulässig sind.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.