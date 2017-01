Müssen es eigentlich immer die Amerikaner sein, die uns Nachhilfe in Sachen Luftreinhaltung geben? Wenn sich die Vorwürfe der US-Umweltbehörde EPA gegen Fiat Chrysler erhärten, wäre das ein weiterer Schlag ins Gesicht der europäischen Aufsichtsbehörden. Diese hätten dann nicht nur den Fall Volkswagen völlig verschlafen, sondern nun auch die möglichen Abgasverstöße von Fiat Chrysler.

Und zwar mit Vorsatz. Denn schon seit Monaten gibt es Vorwürfe, dass auch Fiat in Dieselfahrzeugen verbotene Abschalteinrichtungen eingebaut habe. Und zwar nicht von irgendwelchen selbsternannten Experten, sondern vom deutschen Verkehrsministerium, gestützt auf Erkenntnisse der Untersuchungskommission zur Abgasaffäre. Diese hatte nach eigenen Angaben entdeckt, dass sich die Schadstoff-Reinigung in den betroffenen Autos nach etwas mehr als 20 Minuten abschaltet.

Auch Renault im Visier der Ermittler

Doch die italienischen Behörden zuckten mit der Schulter: Alles in Ordnung. Geschehen ist - nichts. Die EU-Kommission wurde eingeschaltet, bat Italien – nur das Land, das einen Fahrzeugtyp zulässt, kann auch Sanktionen verhängen – um Reaktion. Geschehen ist - nichts. So schwerfällig die deutsche Aufsicht den Fall Volkswagen bearbeitet hat, so desinteressiert geben sich die Italiener.

Heute hat die Aktienmärkte die Nachricht erschüttert, dass die Pariser Staatsanwaltschaft einen möglichen Abgasbetrug beim französischen Autobauer Renault prüft. Auch hier ein ähnliches Muster: Vor einem Jahr schon hatte eine Razzia bei Renault im Zusammenhang einer Überprüfung von Abgasmesswerten für Unruhe gesorgt. Geschehen ist seitdem – nichts.

Europas Aufsichtsbehörden scheinen im Tiefschlaf

Die Aufsichtsbehörden Europas scheinen, wenn es um die Schlüsselbranche Automobil geht, regelmäßig in den Tiefschlaf zu gehen. Gut, dass jenseits des Atlantiks die US-Umweltbehörde ihre Arbeit macht und dafür sorgt, dass Luftverschmutzung durch mutwillige Abgasmanipulationen letztlich auch in Europa schwieriger werden wird.

Doch viel besser wäre es, wenn die europäischen Regierungen selbst aktiver und mutiger gegenüber den Autokonzernen würden, auch Deutschland, wo zum Beispiel das scharfe Schwert der Sammelklagen gegen tricksende Konzerne geschaffen werden sollte – zum Schutz von Kunden, Verbrauchern und Menschen, die die verunreinigte Luft einatmen müssen. Wer weiß, wie lange die US-Behörde EPA uns noch Nachhilfe geben kann: Der neue US-Präsident Donald Trump hat mit dem Öl-Freund Scott Pruitt ihren wichtigsten Gegner zum Boss nominiert.

