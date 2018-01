Die Bundesregierung hat die Tests an Menschen und Affen in der Abgasaffäre verurteilt. Regierungssprecher Seibert sagte, die Versuche seien ethisch in keiner Weise zu rechtfertigen. Umweltministerin Hendricks erklärte, es sei abscheulich, was bislang bekannt sei.

Die SPD-Politikerin Hendricks sagte in Berlin, die Hintergründe dieses Skandals gehörten jetzt rasch auf den Tisch. Es sei hinreichend belegt, dass Stickoxide gesundheitsschädlich für den Menschen seien. Dass eine ganze Branche nun anscheinend versucht habe, sich mit dreisten und unseriösen Methoden wissenschaftlicher Fakten zu entledigen, sei ungeheuerlich. Hendricks nannte es zugleich erschütternd, dass sich offenbar Wissenschaftler für die Begleitung solcher Experimente zur Verfügung gestellt hätten.



Das Verkehrsministerium teilte mit, Minister Schmidt habe keinerlei Verständnis für solche Tests. Nach Medienberichten soll der Lobbyverein EUGT, den VW, Daimler und BMW gegründet hatten, eine "Kurzzeitinhalationsstudie mit Stickstoff bei gesunden Menschen" gefördert haben. Die Linken-Vorsitzende Kipping twitterte, bei ihrer bezahlten Auftragsforschung hätten die Chefetagen von VW, BMW und Daimler offenbar jeden ethisch-moralischen Kompass verloren.



Der Grünen-Politiker Krischer wies darauf hin, dass der Wissenschaftler Greim nicht nur Vorsitzender im EUGT-Beirat gewesen sei. Als Sachverständiger im Untersuchungsausschuss des Bundestags habe er die Gefahren von Stickoxiden verharmlost. Die SPD-Politikerin Lühmann sagte im Dlf, sie könne sich an keinen Gutachter erinnern, der im Ausschuss behauptet habe, Stickoxide seien ungefährlich. Nach ihrer Meinung sollten die verantwortlichen Manager ihren Hut nehmen.



Kritik kam auch vom niedersächsischen Wirtschaftsminister und VW-Aufsichtsrat Althusmann. Der CDU-Politiker verlangte ebenfalls eine umfassende Aufklärung und personelle Konsequenzen für die Verantwortlichen. Niedersachsens Ministerpräsident Weil beteuerte, dass er selbst und seines Wissens auch die anderen Mitglieder des VW-Aufsichtsrates nichts von den Tests gewusst hätten. Er mahnte allerdings zur Zurückhaltung, solange nicht klar sei, zu welchem Zweck die Versuche an Menschen geschehen seien.



Der Auto-Experte und ehemalige BMW-Chefvolkswirt Helmut Becker äußerte sich im Deutschlandfunk. Der Schaden dadurch sei nun "größer als durch die Dieselschummelei selber", sagte er. Neben der ethischen Komponente sei es vor dem Hintergrund der deutschen Vergangenheit furchtbar, dass solche Tests von deutschen Konzernen beauftragt worden seien. Becker befürchtet jedoch unzureichende Konsequenzen. "Das wird ausgehen wie das Hornberger Schießen: Einzelne werden zur Rechenschaft gezogen, aber nicht in der oberen Etage."



Allerdings zeigte Becker im Deutschlandfunk auch Verständnis für die Konzerne: In der Debatte über die Gesundheitsgefährdung durch Diesel-Abgase seien derart abenteuerliche Zahlen genannt worden, dass der Versuch legitim gewesen sei, diese zu widerlegen. Zudem seien Menschen- und Tierversuche beispielsweise in der Medizin millionenfach angewendet worden. "Das ist notwendig, um Schaden von Menschen abzuwenden."



Berichten deutscher Medien zufolge soll die von den Konzernen VW, Daimler und BMW gegründete Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor (EUGT) eine "Kurzzeit-Inhalationsstudie mit Stickstoffdioxid bei gesunden Menschen gefördert" haben. Demnach sind am Universitätsklinikum Aachen 25 Personen untersucht worden, nachdem sie jeweils über mehrere Stunden Stickstoffdioxid (NO2) in unterschiedlichen Konzentrationen eingeatmet hätten. Damit wollten die Autokonzerne die tatsächliche Schädlichkeit der Dieselabgase infrage stellen. Zuvor hatten Tierversuche beim Test von Dieselabgasen bereits erhebliche Empörung ausgelöst.



Das zuständige Institut der Uniklinik Aachen erklärte inzwischen, die Studie befasse sich inhaltlich nicht mit der Dieselbelastung von Menschen und sei lange vor Bekanntwerden des Skandals durchgeführt worden.

