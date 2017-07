Im Abgas-Skandal erhöht die EU-Kommission den Druck auf Mitgliedsstaaten und Autohersteller.

Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" besteht Industriekommissarin Bienkowska darauf, dass alle manipulierten Diesel-Fahrzeuge bis Ende des Jahres umgerüstet werden. Ansonsten müssten sie ab 2018 stillgelegt werden. Dem Blatt zufolge bezeichnet es Bienkowska in einem Schreiben an die EU-Verkehrsminister zudem als bestürzend, dass auch die neuen Verdachtsfälle bei Audi und Porsche nicht von den Aufsichtsbehörden entdeckt wurden.



Die VW-Tochter Audi kündigte unterdessen Umrüstungen für bis zu 850.000 Dieselfahrzeuge mit den Abgasnormen Euro 5 und 6 an. Anfang der Woche hatte bereits Daimler erklärt, drei Millionen Autos in die Werkstätten zurückzurufen.