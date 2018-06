Der Daimler-Konzern muss deutschlandweit 238.000 Fahrzeuge wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen bei der Abgasreinigung zurückrufen.

Das teilte Bundesverkehrsminister Scheuer am Abend in Berlin mit. Der CSU-Politiker verwies darauf, dass in Europa insgesamt 774.000 Autos betroffen seien. Den Angaben zufolge

geht es neben dem Kleintransporter Vito insbesondere um ein Modell der C-Klasse sowie um eine Variante des Geländewagens GLC. Scheuer hatte Daimler-Chef Zetsche heute ins Verkehrsministerium bestellt.



Im Diesel-Skandal ermittelt die Staatsanwaltschaft München jetzt auch gegen Audi-Chef Stadler sowie weitere Vorstandsmitglieder des Unternehmens. Es gehe um Betrug und Falschbeurkundung, hieß es von Seiten der Staatsanwaltschaft.

