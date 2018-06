Der Daimler-Konzern muss deutschlandweit 238.000 Diesel-Fahrzeuge wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen bei der Abgasreinigung zurückrufen.

Das teilte Bundesverkehrsminister Scheuer am Abend in Berlin mit. Der CSU-Politiker verwies darauf, dass in Europa insgesamt 774.000 Autos betroffen seien. Den Angaben zufolge geht es neben dem Kleintransporter Vito insbesondere um ein Modell der C-Klasse sowie um eine Variante des Geländewagens GLC. Daimler-Chef Zetsche kündigte nach einem Treffen mit Scheuer an, man werde den Rückruf umsetzen, zugleich aber Widerspruch einlegen, um rechtliche Fragen zu klären. Ein milliardenschweres Ordnungsgeld sei aber vom Tisch, betonte Zetsche.



Im Diesel-Skandal ermittelt die Staatsanwaltschaft München jetzt auch gegen Audi-Chef Stadler sowie weitere Vorstandsmitglieder des Unternehmens. Es gehe um Betrug und Falschbeurkundung, hieß es von Seiten der Staatsanwaltschaft.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.