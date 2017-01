Abgasskandal VW vor Einigung mit US-Justizministerium

Die US-Flagge spiegelt sich im VW-Logo. (dpa/picture alliance/Friso Gentsch)

Volkswagen steht nach eigenen Angaben im Diesel-Abgasskandal vor einem Vergleich mit dem US-Justizministerium.

Wie der Autohersteller am Abend bestätigte, sieht die Einigung ein Bußgeld und Strafzahlungen über rund 4,3 Milliarden Dollar vor. Teil der Abmachung sei auch das Eingeständnis, gegen US-Strafvorschriften verstoßen zu haben. Vorstand und Aufsichtsrat müssten noch zustimmen, hieß es weiter.



VW hatte weltweit Software in Millionen Diesel-Pkw eingebaut, die niedrigere Abgaswerte vortäuschte. In den USA waren eine halbe Million Autos betroffen.



Bislang hat das Unternehmen 18,2 Milliarden Euro für die Folgen des Skandals zurückgelegt. Durch den jetzt getroffenen Vergleich werde diese Summe wohl nicht reichen, teilte VW mit. Der größte Teil des Geldes dürfte bereits für Entschädigungszahlungen an US-Kunden sowie für Strafen in zivilrechtlichen Auseinandersetzungen reserviert sein.