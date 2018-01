Nach Berichten über Schadstofftests an Affen und Menschen fordert der Volkswagen-Konzern eine vorbehaltlose Aufklärung.

Aufsichtsratschef Pötsch erklärte, man distanziere sich mit allem Nachdruck von derlei Praktiken. Wer auch immer dafür Verantwortung zu tragen habe, sei selbstverständlich zur Rechenschaft zu ziehen. - In der Diesel-Abgasaffäre waren vor einigen Tagen Versuche an Affen bekanntgeworden, die der Lobbyverein EUGT gefördert hatte. Hinter der EUGT, die 2017 aufgelöst wurde, standen VW, Daimler und BMW. Gestern wurde bekannt, dass die Uniklinik Aachen Tests mit Stickstoffdioxid an Menschen vornahm - ebenfalls gefördert von der EUGT. Die Uniklinik wies heute darauf hin, dass die Studie in keinem Zusammenhang zum Dieselskandal stehe und von der Ethikkommission der Klinik genehmigt worden sei.



Die Berichte sorgten allerdings parteiübergreifend für Empörung. Die Bundesregierung verurteilte die Versuche an Menschen ebenso wie jene an Affen. Justizminister Maas twitterte, wer solche Tests in Auftrag gebe, scheine jeglichen Maßstab verloren zu haben. Die Initiative Lobbycontrol teilte mit, die - Zitat - "fragwürdigen Experimente im Namen der Autolobby" zeigten, mit welch manipulativen Methoden die Konzerne dem Diesel ein umweltfreundliches Sauber-Image verpassen wollten.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.