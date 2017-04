Bund und Länder haben im Februar Regelungen zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht beschlossen, im März wurde in Berlin ein "Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr" eingerichtet, außerdem wurden Gesetzesvorhaben beispielsweise über die Regelung der Abschiebehaft auf den Weg gebracht. Auch mit einigen Herkunftsländern laufen Verhandlungen über die Rücknahme von abgelehnten Asylbewerbern.

Doch noch immer gibt es in bestimmten Fragen einen Dissens zwischen Bund und einigen Ländern, so zum Beispiel was Abschiebungen nach Afghanistan angeht. Das gilt vielen nicht als sicheres Herkunftsland. Was kann, was muss noch getan werden, um Abschiebungen einerseits für alle Beteiligten zu erleichtern, andererseits die Flüchtenden so zu schützen, wie es das Grundrecht vorsieht? Und welche Chancen bietet ein verstärktes Bemühen um freiwillige Rückkehr?

Gesprächsgäste sind:

Andrea Lindholz , CSU-Bundestagsabgeordnete und Mitglied des Innenausschusses

, CSU-Bundestagsabgeordnete und Mitglied des Innenausschusses Bettina Scharrelmann , Leiterin des Migrationsamtes, Bremen

, Leiterin des Migrationsamtes, Bremen Holger Stahlknecht , Minister für Inneres und Sport in Sachsen-Anhalt

, Minister für Inneres und Sport in Sachsen-Anhalt Stefan Studt, Minister für Inneres und Bundesangelegenheiten in Schleswig-Holstein

Hörerfragen sind wie immer willkommen. Die Nummer für das Hörertelefon: 00 800 - 44 64 44 64 und die E-Mail-Adresse: laenderzeit@deutschlandfunk.de