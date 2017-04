Von Deutschland aus sollen erneut abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben werden.

Wie das zuständige Ministerium in Kabul mitteilte, wird das Flugzeug mit bis zu 50 Migranten an Bord morgen früh in der afghanischen Hauptstadt erwartet. Starten soll die Maschine in München. In den vergangenen Monaten wurden bereits vier Mal abgelehnte Asylbewerber als Gruppe von Deutschland nach Afghanistan abgeschoben, zuletzt Ende März.