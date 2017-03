Der türkische Wirtschaftsminister Zeybekci will trotz eines weiteren abgesagten Auftritts am Wochenende nach Nordrhein-Westfalen kommen.

Er wird am Sonntag zu einer kleineren Veranstaltung in einem türkischen Kulturzentrum in Leverkusen erwartet. Ein geplanter Wahlkampfauftritt in Frechen bei Köln wurde dagegen durch den Betreiber der angemieteten Halle abgesagt - nach Informationen der Deutschen-Presse-Agentur war der zuständige Landrat eingeschritten. Zuvor hatte bereits die Stadt Köln eine Veranstaltung mit Zeybekci abgelehnt. Bundesaußenminister Gabriel telefonierte mit seinem türkischen Kollegen Cavusoglu. Nach Angaben aus Ankara wollen sich die beiden am 8. März in Berlin treffen, um über die Meinungsverschiedenheiten zwischen Berlin und Ankara zu sprechen. Cavusoglu hatte der Bundesregierung wegen der verhinderten Auftritte Zeybekcis und des türkischen Justizministers Bozdag vorgeworfen, sich gegen die Demokratie und die freie Meinungsäußerung zu stellen. Er hatte Deutschland mit Konsequenzen gedroht.