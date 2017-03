US-Präsident Trump bleibt bei seinen Abhörvorwürfen gegen Amtsvorgänger Obama.

Der Sprecher der Weißen Hauses, Spicer, erklärte in Washington, der Geheimdienstausschuss des US-Senats werde dazu weiteres Material übermittelt bekommen. Dieser hatte zuvor parteiübergreifend erklärt, derzeit gebe es keinerlei Hinweise darauf, dass Trumps Hochhaus in New York jemals Ziel von Überwachungsmaßnahmen irgendeines Teils der Obama-Regierung war. In einem TV-Interview erklärte Trump, er habe seine Anfang März erhobenen Vorwürfe auf Medienberichte gestützt - in den von ihm zitierten wurde allerdings kein belastendes Material gegen Obama vorgebracht. Erwähnt wurden hingegen Ermittlungen amerikanischer Sicherheitsbehörden und Geheimdienste gegen Trumps Wahlkampfteam wegen mutmaßlicher Kontakte zu russischen Regierungsvertretern.