Ungeachtet heftiger Proteste hat Syrien die Präsidentschaft der Internationalen Abrüstungskonferenz übernommen.

Wie aus der Internetseite der Vereinten Nationen in Genf hervorgeht, wird ein Vertreter von Präsident Assad das einzige permanente Forum zum Abbau von Kriegswaffen vier Wochen lang leiten. Auch der Einsatz von Chemiewaffen wird dort überwacht. Menschenrechtler forderten die Bundesregierung auf, den syrischen Vorsitz zu boykottieren. Es sei absurd, dass ausgerechnet eine Regierung, die unter Verdacht stehe, Massenvernichtungswaffen eingesetzt zu haben, der Abrüstungskonferenz vorstehe. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es (Audio-Link), gemeinsam mit den EU-Partnern werde man jeden Versuch des syrischen Regimes zurückweisen, den Vorsitz zu missbrauchen.



Dem Gremium gehören 65 Staaten an. Der Vorsitz rotiert in alphabetischer Reihenfolge. Die Konferenz ist formell unabhängig, arbeitet aber eng mit den Vereinten Nationen zusammen.

