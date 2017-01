Abruzzen Retter beenden Bergungsarbeiten an veschüttetem Hotel

Helfer des Roten Kreuzes am verschütteten Hotel Rigopiano (AFP / FILIPPO MONTEFORTE)

In den italienischen Abruzzen sind eine Woche nach dem Lawinenabgang auf ein Hotel die Bergungsarbeiten offiziell beendet worden.

Rettungsmannschaften hatten in der vergangenen Nacht die letzten vier Vermissten tot aus dem Gebäude geborgen. Bei dem Unglück kamen 29 Menschen ums Leben. Das Hotel am Hang des Gran Sasso war nach einem Erdbeben von einer Lawine vollständig verschüttet worden. Elf Menschen wurden gerettet.



Der chinesische Künstler Ai Weiwei hat zwei seiner Werke zugunsten der Erdbebenopfer in Mittel-Italien versteigern lassen. Der Erlös von rund 100.000 Euro soll den Bau einer Schule in der zerstörten Stadt Amatrice ermöglichen.