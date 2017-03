Die türkische Regierung bekräftigt ihre Kritik an der Absage von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in Deutschland.

Ministerpräsident Yildirim sprach von einer sehr unglücklichen Entscheidung der deutschen Kommunalbehörden gegen Freiheit und Demokratie. Zugleich kündigte er für heute ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel zu dem Thema an. Justizminister Bozdag kritisierte, Merkel und Außenminister Gabriel hätten sich nicht von den Auftritts-Absagen in drei Städten distanziert.



Der CSU-Innenpolitiker Uhl plädierte im Deutschlandfunk dafür, Auftritte von Präsident Erdogan und türkischen Ministern hierzulande zu verbieten. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Kraft forderte die Bundesregierung auf, eine klare Haltung vorzugeben. Ebenfalls im Deutschlandfunk sagte sie, es könne nicht sein, dass die Entscheidung am Ende an den Kommunen hängenbleibe. Ähnlich äußerte sich der Deutsche Städtetag.