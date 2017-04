Wenn nichts mehr geht, hilft ein Dekret! Fessenheim, das älteste französische Kernkraftwerk hat bislang allen Versuchen getrotzt, es zu schließen. Und es ist gut möglich, dass auch der nun verfügte ministerielle Erlass, der das Aus für Fessenheim besiegeln soll, am Ende sein Ziel verfehlt. Denn die sozialistische französische Regierung scheidet aus dem Amt, Frankreich wählt und niemand weiß, wie die neue französische Regierung aussehen wird und wie sie sich zur Atomkraft stellen wird. Dass die Karten nach der Wahl neu gemischt werden, darauf setzen vor allem die Beschäftigten der Atomindustrie und die lokalen Politiker vor Ort.

Für François Hollande ist das Fessenheim- Dekret die aller letzte Chance, ein Wahlversprechen einzulösen. In der Wahlkampagne 2012 kündigte er an, Ende 2016 werde das AKW-Fessenheim vom Netz gehen, ohne dass sich etwas tat. Drei Unterhändler hatte er bestellt, um mit dem staatlichen Energieversorger EDF ein Schließungsszenario auszuhandeln. Sie alle scheiterten. Erst im Januar dieses Jahres kommt wieder Bewegung in die Sache. EDF handelt mit der Regierung die Bedingungen für eine mögliche Schließung aus. Aber den letzten Schritt macht EDF dann doch nicht. Der notwendige Antrag auf Entzug der Betriebserlaubnis soll erst dann gestellt werden, wenn es nötig ist und nicht bereits jetzt, vor der Wahl. Für den scheiden französischen Präsidenten François Hollande ist das ein Affront. Und die Antwort darauf ist das Dekret.

Energiewendegesetz als Maßstab

Der staatliche Energieversorger hat abgewogen. Er möchte auf den letzten Metern des französischen Wahlkampfes ohne Not keine Atomdebatte befeuern und will es sich mit einer neuen Regierung, wie immer diese aussehen mag, nicht verscherzen. EDF, das hat der Chef des Energiekonzerns immer wieder betont, halte sich an die Gesetze. Und die sind glasklar. Das französische Energiewendegesetz, das vor knapp zwei Jahren mit dem Ziel verabschiedet wurde, erneuerbaren Energien den Weg zu ebnen, ist der Maßstab auch für Fessenheim.

Das Gesetz deckelt die Herstellung von Atomstrom auf dem heutigen Niveau. Das bedeutet: Geht irgendwo in Frankreich ein neuer Atom-Reaktor ans Netz, dann wird zu viel Atomstrom produziert und dann muss woanders in Frankreich ein Meiler abgeschaltet werden. An dieser Stelle kommt Block drei des europäischen Druckwasserreaktors in Flamanville am Ärmelkanal ins Spiel. Der hätte bereits 2016 angefahren werden sollen und das politische Versprechen von François Hollande hätte sich quasi von selbst eingelöst. Aber der Bau hat sich immer wieder verzögert. Jetzt heißt es, Ende 2018 oder 2019 könnte es endlich soweit sein. Flamanville geht ans Netz – Fessenheim schaltet ab, nichts anderes sagt auch der Erlass der französischen Regierung.

Laufzeitverlängerung ist nicht sicher

Auch ohne Dekret hätte sich EDF wohl dafür entschieden, das älteste französische Kernkraftwerk still zu legen, schlicht aus wirtschaftlichen Erwägungen. Das Alter, das Kraftwerk ist 40 Jahre alt und weist Materialmängel auf und seine Lage in der durch Erdbeben gefährdeten Rheinebene, erfordern Investitionen, die sich auf lange Frist auch rechnen müssen. Zuletzt hat die französische Atomaufsicht einer Laufzeitverlängerung für Fessenheim für weitere 10 Jahre 2011 zustimmt. Das heißt, 2020/21 müsste die französische Atomaufsicht erneut über eine Laufzeitverlängerung befinden und es längst nicht ausgemacht, dass diese auch erteilt wird, denn die Anforderungen an die Sicherheit haben sich nach Fukushima auch für die französischen Atommeiler erhöht.