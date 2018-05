SPD-Chefin Nahles hat in der Debatte über die Äußerungen von CSU-Landesgruppenchef Dobrindt über eine - so wörtlich - "Anti-Abschiebe-Industrie" zu mehr Gelassenheit aufgerufen.

Sie sagte im Deutschlandfunk, es sei offensichtlich, dass die Not in Bayern vor der Wahl besonders groß sei. Nach Ansicht des bayerischen Innenministers Herrmann hat Dobrindt in der Sache recht. Es gebe in Deutschland politische Kräfte, die jede Abschiebung verhindern wollten, sagte der CSU-Politiker ebenfalls im Deutschlandfunk (Audio-Link). Er kenne zum Beispiel Flüchtlingsorganisationen, die Menschen beim Untertauchen unterstützten. Das sei ein echtes Ärgernis. Bundesgesundheitsminister Spahn erklärte als CDU-Präsidiumsmitglied ebenfalls im Deutschlandfunk, es gebe objektiv ein Problem mit der Dauer der Verfahren und bei der Rechtsdurchsetzung von Abschiebungen. Man müsse darüber sprechen, wie man das konkret ändern könne.

