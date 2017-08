In der Debatte um konsequentere Abschiebungen beharrt der CDU-Innenpolitiker Schuster auf mehr Bundeskompetenzen.

Das Problem seien die bislang völlig zersplitterten Zuständigkeiten in den Ländern, den Ausländerbehörden und dem BAMF, sagte Schuster im Deutschlandfunk. Zudem böten sich abgelehnten Asylbewerbern auf einem langwierigen Verwaltungsweg zu viele Verzögerungs-Möglichkeiten etwa durch Petitionsverfahren, ärztliche Atteste oder plötzliche Konversion.



Konkret forderte Schuster Bundesausreisezentren in Flughafennähe, die sämtliche Verfahren in 3 Monaten abschließen könnten. Auch müsse die SPD ihren Widerstand gegen Transitzentren an Deutschlands Grenzen aufgeben. Darin würden Asylbewerber nicht anders behandelt, als dies auf den Flughäfen längst üblich sei. In diesem Zusammenhang sprach der CDU-Politiker von einer "kontrollierten Asylzuwanderung". Vor allem bei Islamisten und Gefährdern sei mehr Bundeskompetenz erforderlich.



Derweil sprach sich der niedersächsische Innenminister Pistorius für Flüchtlings-Auffanglager in Nordafrika aus. Dort könne eine Vorprüfung von Asylansprüchen stattfinden, sagte der SPD-Politiker der "Süddeutschen Zeitung". Man brauche eine Lösung, sonst kollabiere Italien. Die Menschen müssten schon außerhalb der EU Ansprechpartner finden, in Lagern die von den Europäern oder der UNO betrieben würden. Dort könne eine Vorprüfung des Asylanspruchs stattfinden. Pistorius vertritt im Wahlkampf von SPD-Kanzlerkandidat Schulz das Thema Innere Sicherheit.



Deutschland und Frankreich hatten Italien im Juli zugesagt, sich für den Aufbau von Auffanglagern in Libyen einzusetzen. Die Organisation Pro Asyl kritisierte die Pläne als größten Angriff auf das Asylrecht seit Gründung der EU.