Es soll offenbar ein Zeichen sein, das die Gemüter beschwichtigt – aber das sollte man nicht überbewerten. Die Sicherheitslage in Afghanistan soll neu bewertet werden, so kündigte es die Bundesregierung an. Bis dahin – das machten die Länder klar – sollen nur noch Straftäter, Gefährder und diejenigen abgeschoben werden, die die Mitarbeit beharrlich verweigern, nach Einzelfallprüfung. Das dürfte für die meisten Bundesländer nichts Neues sein. Dass sich Bund und Länder trotzdem zu diesem Zeichen gezwungen sahen, liegt natürlich an dem verheerenden Anschlag in Kabul. Auch wenn sich die meisten einig sind, dass ein einzelner Anschlag die Sicherheitslage nicht grundsätzlich verändert, zeigt er doch, wie volatil die Situation ist. Und er liefert Bilder, die nicht zu ignorieren sind. Aber nicht nur das.

Die CSU versucht seit langem, ihre Wähler mit eher brachialen Tönen anzusprechen

Es dürfte vor allem der bayerische Innenminister Winfried Herrmann gewesen sein, der auch die Bundesregierung zu einem Einlenken mindestens im Ton gebracht hat. Die Bilder der Tumulte zwischen Schülern und Polizei, als ein junger Afghane gestern aus der Schule in Abschiebehaft gebracht wurde, lassen sich mit denen aus Kabul schlicht nicht vereinbaren. Da eskalierte die – in der Form ausschließlich bayerische - Praxis, auch integrierte, teilweise lange in Deutschland lebende Menschen abzuschieben, auch Schüler und Azubis. Die CSU in Bayern versucht seit langem, ihre Wähler mit eher brachialen Tönen anzusprechen. Das ist bei einer Situation wie der in Afghanistan unwürdig. Gerade heute aber zeigte sich auch die SPD in keinem guten Licht. Da tauchte ein zuständiger Außenminister Sigmar Gabriel vollständig ab, da gab ein Parteivorsitzender Martin Schulz eine angeblich verbindliche Linie vor – was für ein Wort. Um dann mit Verve Allgemeinplätze zu verkünden wie den, dass keine Frauen und Kinder abgeschoben werden sollten. Das werden sie ohnehin nicht.

Einen Wohlfühlkurs kann es in der Frage der Abschiebungen nicht geben

Die Antwort, wie mit Afghanistan umzugehen ist, ist tatsächlich schwer. Es ist eines der drei Hauptherkunftsländer für Asylantragsteller, und die Gründe sind gemischt. Es ist verständlich, wenn die Bundesregierung in die Region ein Zeichen geben möchte. Was allerdings ab einem gewissen Grad der Gefährdung kein Argument mehr sein kann. Die Bundesregierung – und das betrifft alle, CDU/CSU wie SPD, hat innerhalb der vergangenen zwei Jahre eine krasse Kehrtwende vollzogen, von der zur Schau getragenen Willkommenskultur zur Demonstration der Härte. Die Diskussion über die Abschiebungen an den Hindukusch zeigt, dass nicht nur die Bevölkerung noch tief gespalten ist, sondern auch die Politik. Das gilt weniger für die Union. Die zeigt sich gerade nur uneinig, ob besser mit harter Konsequenz á la de Maizière zu punkten ist oder mit brachialer Härte á la Herrmann.

Die SPD dagegen zeigt sich orientierungslos. Martin Schulz versucht offenbar, es im Wahlkampf den Besorgten und den Engagierten gleichermaßen recht zu machen, dabei wenig zu entscheiden und viel Schuld zuzuweisen. Einen Wohlfühlkurs aber kann es in der Frage der Abschiebungen nicht geben. Die Genossen sollten Farbe bekennen.

Gudula Geuther (Deutschlandradio / Bettina Straub)Gudula Geuther, Jahrgang 1970, studierte Rechtswissenschaften in München und Madrid. Nach Abschluss des Referendariats berichtete sie vom Rechtsstandort Karlsruhe erst unter anderem für Reuters und die taz, dann für das Deutschlandradio. Nach kurzer Zeit als Deutschlandradio-Landeskorrespondentin in Hessen arbeitet sie heute als Korrespondentin für Rechts- und Innenpolitik im Deutschlandradio-Hauptstadtstudio.