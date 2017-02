Abschiebestopp Thüringen und Schleswig-Holstein wehren sich gegen Kritik

Die dritte Sammelabschiebung nach Afghanistan seit Ende 2016 ist umstritten. (picture alliance / Matthias Balk / dpa)

Die Weigerung mehrerer Bundesländer, abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abzuschieben, sorgt weiter für Diskussionen.

Der thüringische Justizminister Lauinger sagte dem Bayerischen Rundfunk, die hohe Zahl ziviler Opfer spreche dafür, dass Afghanistan kein sicheres Herkunftsland sei. Bundesinnenminister de Maizière solle begründen, warum die Berichte über die schlechte Sicherheitslage aus seiner Sicht alle falsch seien.



Schleswig-Holsteins Innenminister Studt verteidigte den Abschiebestopp seines Landes ebenfalls. In keine Region des Landes sei derzeit eine Rückkehr in Sicherheit und Würde möglich, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk.



Der bayerische Innenminister Hermann erklärte dagegen, pauschale Abschiebestopps für alle Afghanen konterkarierten die deutsche Rechtsordnung. Von München aus waren in der Nacht erneut 18 abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben worden.