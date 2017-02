Abschiebung Bekannter von Anis Amri wieder in Tunesien - Ermittlungen gegen Kontaktleute

Der Moschee-Verein "Fussilet 33" im Berliner Stadtteil Moabit gilt als Anlaufstelle für Salafisten. (picture alliance / Rainer Jensen/dpa)

Sachsens Behörden haben den Anfang Januar festgenommenen Bekannten des Weihnachtsmarkt-Attentäters nach Tunesien abgeschoben.

Der 26-Jährige hatte sich am Vorabend des Anschlags in einem Berliner Restaurant mit Anis Amri getroffen, bestreitet aber, von den Anschlagsplänen gewusst zu haben. Der Tunesier wurde Anfang Januar in Haft genommen, allerdings nicht im Zusammenhang mit dem Anschlag, sondern weil er des Sozialbetrugs verdächtigt wurde.



Zwei der drei gestern in der Hauptstadt festgenommenen Terrorverdächtigen hatten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ebenfalls Kontakt zu Amri. Wie er besuchten sie demnach regelmäßig einen als Islamisten-Treffpunkt geltenden Moschee-Verein. Gegen alle drei Festgenommenen wird wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Verbindungen zur Terrormiliz IS ermittelt.