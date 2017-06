Die Bundesregierung hat nach Medieninformationen einen für Mittwoch geplanten Abschiebeflug nach Afghanistan abgesagt.

Das Magazin "Spiegel" meldet unter Berufung auf Regierungskreise, der Flug werde nicht stattfinden, weil die Deutsche Botschaft in Kabul die Aufnahme der Rückkehrer nicht ausreichend unterstützen könne. Grundsätzlich halte die Regierung aber politisch an den Abschiebungen fest.



Die Rückführung abgelehnter Asylbewerber mit einer Charter-Maschine sollte vom Flughafen Leipzig aus stattfinden. Nach dem schweren Anschlag auf die Deutsche Botschaft in Kabul hatte die Bundesregierung zunächst keine Flüge durchgeführt, weil fast alle deutschen Diplomaten Afghanistan verlassen hatten.



Abschiebungen in das Land stehen seit Langem in der Kritik. Derzeit arbeitet das Auswärtige Amt an einer neuen Bewertung der Sicherheitslage in Afghanistan.